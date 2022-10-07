Гюнтер Штайнер об аварии Шумахера: «Пришлось менять все шасси, в случае с такой поломкой рисковать нельзя»

Руководитель прокомментировал аварию, в которую попал в конце первой практики перед Гран-при Японии.

Из-за аварии механикам «Хааса» пришлось менять шасси и Шумахер целиком пропустил вторую практику.

«Да, конечно, случившееся разочаровывает. Мы просто решили провести тренировочный старт, чтобы получить какие-то данные к воскресенью, и затем по пути обратно в боксы Мик разбил болид, он поймал аквапланирование и врезался в барьеры, серьезно повредив болид.

Вся передняя часть была сломана, но нам пришлось менять все шасси – поскольку в такой ситуации вы не можете быть уверен, не появилась ли где-то трещина. В случае с возможной поломкой шасси рисковать нельзя. Лучше быть на все сто уверенными в том, что машина будет готова к завтрашнему дню», – рассказал Штайнер.

Шумахер разбил болид по окончании 1-й практики перед Гран-при Японии

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