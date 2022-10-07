Шумахер разбил болид по окончании 1-й практики перед Гран-при Японии

Пилот попал в аварию после завершения времени первой практики в Японии.

Шумахер потерял контроль над машиной в восьмом повороте и врезался в барьеры, сломав переднее антикрыло и подвеску. По радио Мик пожаловался на аквапланирование. Сессия проходила в дождевых условиях.

Гран-при Японии-2022. 1-я практика. Алонсо – 1-й под дождем, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

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