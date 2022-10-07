Зак Браун: «За превышение потолка расходов нужно наказывать не только финансовыми, но и спортивными штрафами»
Зак Браун призвал жестко наказывать нарушителей финансового регламента «Формулы-1».
Исполнительный директор «Макларена» сообщил, что не обладает информацией по поводу предполагаемого превышения потолка расходов со стороны «Ред Булл» и «Астон Мартин» в 2021 году, однако выступил за штрафы, в том числе спортивные, если подозрения подтвердятся. ФИА опубликует сведения о соответствии команд финансовому регламенту в понедельник, 10 октября.
«Я не знаю не больше, чем любой другой человек. Сертификаты планировали выписать в среду, теперь они отложены до понедельника. Значит, по какой-то причине они не готовы. Исходя из спекуляций, можно предположить, что отчеты одной или двух команд не соответствуют регламенту. Я не знаю, так ли это.
Контроль за потолком расходов крайне важен, и нужно делать все возможное, чтобы он был реализован. Если кто-то нарушает лимит, должны быть штрафы – не только финансовые, но также спортивные и технические. Если нарушаешь технический или спортивный регламент, тебя наказывают. С финансовыми правилами должно быть то же самое. Перерасход дает нечестное преимущество, и разбираться нужно соответствующим образом жестко и быстро», – сказал Браун.
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