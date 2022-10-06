Гюнтер Штайнер о составе «Хааса» на следующий сезон: «На ближайшее будущее с меня хватит работы с новичками»

Руководитель заявил, что команда в 2023 году команда не планирует приглашать новичков. И что Штайнер предпочел бы работать с гонщиками, у которых уже есть определенный опыт выступлений в «Формуле-1».

В «Хаасе», по словам Штайнера, не собираются спешить с выбором и примут решение, когда сочтут нужным.

Ранее считалось, что шансы остаться в «Хаасе» могут быть невелики, однако затем, по сообщениям нескольких источников, ситуация изменилась.

«Мы еще думаем. У нас есть время. Мы точно не хотим на каком-то этапе следующего сезона вдруг осознать, что поторопились с выбором. Потому что больше нам не нужно спешить.

Сейчас в «Ф-1» осталось не так много свободных мест и свободных пилотов. Вариантов не так много, поэтому мы хотим быть уверены в том, что приняли верное решение.

Я бы также добавил, что на ближайшее будущее с меня хватит работы с новичками. При этом, разумеется, нам нужно действовать так, как будет лучше для команды и выбрать кандидатуру пилота, который подойдет для команды лучше всего», – рассказал Штайнер.

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