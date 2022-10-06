Макс Ферстаппен о предполагаемом нарушении «Ред Булл»: «Меня не занимают такие вещи, я сосредоточен на пилотаже»

высказался о возможном нарушении регламента со стороны «Ред Булл».

Предполагается, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили лимит расходов в 2021 году. ФИА должна поделиться информацией в ближайший понедельник, 10 октября.

«Если честно, меня не занимают такие вещи. Это дело команд и ФИА, а мне нужно сосредоточиться на пилотаже. Больше добавить нечего. Полагаю, узнаем в понедельник», – заявил чемпион «Формулы-1».

Гонщик «Ред Булл» прокомментировал шанс завоевать второй титул на предстоящем Гран-при Японии:

«Было бы очень здорово. Если не получится, у меня появится еще больше возможностей в следующей гонке, так что это ничего не меняет. Надо просто провести хороший этап и постараться извлечь максимум».

Перед заездами на «Сузуке» «Ред Булл» расширил сотрудничество с «Хондой».

«Гран-при будет особенным благодаря отношениям с ними, – поделился мнением Макс. – Жаль, что в прошлом году мы сюда не приехали, когда сражались за титул.

Так что я с нетерпением жду гонку, а потом посмотрим, что выйдет. Нам нужно провести идеальный уик-энд, это точно».

ФИА отложила публикацию данных расследования о возможном превышении бюджета командами в 2021 году

Победа с лучшим кругом обеспечит Ферстаппену титул и другие расклады перед Гран-при Японии

«Ред Булл» и «Хонда» расширят сотрудничество – логотипы японской компании вновь появятся на болидах, начиная с Гран-при Японии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram