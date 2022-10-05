«Ред Булл» и «Хонда» расширят сотрудничество – логотипы японской компании вновь появятся на болидах, начиная с Гран-при Японии

«Ред Булл» и объявили о расширении сотрудничества до конца сезона-2022.

В рамках расширения сотрудничества логотип «Хонды» будет размещаться на болидах и «Ред Булл», и , во всех оставшихся гонках этого сезона, начиная с .

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес возьмет на себя обязанности амбассадора в гоночной Академии «Хонды». В рамках данной инициативы Перес прочтет в Академии несколько лекций, начиная с ноября этого года.

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Гельмут Марко: «Ред Булл» ведет переговоры с «Хондой»

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