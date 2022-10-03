Победа с лучшим кругом обеспечит Ферстаппену титул и другие расклады перед Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен близок к тому, чтобы оформить второй подряд титул в «Формуле-1».
Ферстаппену не удалось стать чемпионом в Сингапуре – он финишировал седьмым. На Гран-при Японии у Макса будет масса вариантов, позволяющих завершить борьбу за титул.
В частности, нидерландца устроит победа с лучшим кругом – в таком случае исход не будет зависеть от результатов его напарника Серхио Переса и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Все остальные участники потеряли математические шансы за чемпионство.
Ферстаппен также завоюет титул, если займет
- 1-е место без лучшего круга, Леклер – 3-е или ниже, Перес – 2-е или ниже
- 2-е место с лучшим кругом, Леклер – 5-е или ниже, Перес – 4-е или ниже
- 2-е место без лучшего круга, Леклер – 5-е или ниже без лучшего круга или 6-е или ниже с лучшим кругом, Перес – 4-е или ниже без лучшего круга или 5-е или ниже с лучшим кругом
- 3-е место с лучшим кругом, Леклер – 6-е или ниже, Перес – 5-е или ниже
- 3-е место без лучшего круга, Леклер – 7-е или ниже, Перес – 6-е или ниже
- 4-е место с лучшим кругом, Леклер – 8-е или ниже, Перес – 7-е или ниже
- 4-е место без лучшего круга, Леклер – 8-е или ниже без лучшего круга или 9-е или ниже с лучшим кругом, Перес – 7-е или ниже без лучшего круга или 8-е или ниже с лучшим кругом
- 5-е место с лучшим кругом, Леклер – 9-е или ниже, Перес – 8-е или ниже
- 5-е место без лучшего круга, Леклер – 9-е или ниже без лучшего круга или 10-е или ниже с лучшим кругом, Перес – 8-е или ниже без лучшего круга или 9-е с лучшим кругом
- 6-е место с лучшим кругом, Леклер – 10-е или ниже, Перес – 9-е или ниже
- 6-е место без лучшего круга, Леклер – 11-е или ниже, Перес – 9-е или ниже без лучшего круга или 10-е или ниже с лучшим кругом
Гонка на «Сузуке» состоится в ближайшее воскресенье, 9 октября.
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