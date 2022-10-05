ФИА отложила публикацию данных расследования о возможном превышении бюджета командами в 2021 году

ФИА не стала выкладывать результаты исследований на предмет возможных превышений потолка расходов командами в сезоне-2021.

Подобные предположения возникли после утечки информации в некоторые издания. Считалось, что минимум две команды «Формулы-1» могли допустить незначительные превышения бюджета в прошлом году. Под незначительным подразумевается превышение бюджета на сумму не более чем в 5 процентов от общего бюджета.

В превышении бюджетов подозревают «Ред Булл» и «Астон Мартин».

При этом более подробная информация должна будет появиться в понедельник 10 октября. В этот день ФИА должна будет выпустить сертификаты для команд о соответствии условиям выступления в чемпионате и соблюдении регламента.

«Анализ финансовых документов – это длительный и сложный процесс. Этот процесс еще продолжается и будет завершен в скором времени, чтобы ФИА могла выпустить сертификаты в понедельник, 10 октября», – говорится в заявлении ФИА.

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