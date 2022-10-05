Ландо Норрис об отсутствии прогресса: «Мы и не ждали, что будем постоянно бороться за место на подиуме»

Пилот заявил, что не слишком расстроен кажущимся отсутствием прогресса команды.

В сезоне-2020 «Макларен» занял третье место в Кубке конструкторов, в прошлом году опустился на четвертую позицию, а в этом борется за все ту же четвертую строчку с «Альпин».

«Вряд ли это что-то меняет. Перед сезоном мы и не ждали, что будем постоянно бороться за место на подиуме – что будем вести борьбу конечно не за первое место, но за третье или четвертое вполне. Я и не ждал такого.

К тому же вы всегда оказываетесь в непростой ситуации с началом новой эры, с переходом на совершенно новые машины. В такой ситуации всегда высока вероятность того, что конкуренты найдут какое-то более эффективное решение. Например, как в случае с «Ред Булл» – у их болида почти нет проблем с галопированием в сравнении с другими командами. Например, с «Мерседесом».

Так что поначалу разница между командами в такой ситуации и правда может быть огромной. Но со временем пелотон будет сжиматься, отрывы между командами будут сокращаться. Хотя мне кажется, что ты всегда будешь чувствовать некоторое разочарование, когда ты выступаешь чуть хуже, чем ожидал», – рассказал Норрис.

Реванш Хэмилтона в битве с «Ф-1» за пирсинг: вернул штангу в носу, прикрылся врачами и подвел «Мерседес» под штраф

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram