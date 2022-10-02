Серхио Перес: «С машиной безопасности возникло простое недопонимание. Стюарды были удовлетворены моими разъяснениями»

Пилот уверен, что не будет оштрафован за инциденты с несоблюдением нужного темпа во время нахождения за машиной безопасности.

Переса подозревают сразу в двух нарушениях на Гран-при Сингапура и могут оштрафовать в общей сложности на 10 секунд. В этом случае победа достанется Шарлю Леклеру.

Перес же объяснил возникшие инциденты простым недопониманием в синхронизации действий пейскара и лидера гонки:

«Я вполне уверен, что ничего страшного не делал. Возникло обычное недопонимание. В тех местах трассы, где я мог ехать нормально, машина безопасности ехала очень медленно. И наоборот. Когда пейскар начинал ехать быстро, уже я не мог держать такой же темп.

Условия на трассе были далеки от оптимальных, они не были нормальными. Особенно сложной ситуация была на третьем секторе. Мне кажется, стюарды поняли мои разъяснения и были ими удовлетворены», – рассказал Перес.

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