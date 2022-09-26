Жан Тодт о сравнении Ферстаппена с Шумахером: «Они оба гонщики с характером, но как люди совсем разные»

Бывший президент решил воздержаться от сравнений с .

По словам экс-руководителя «Феррари», он не может сказать что-то о характере и отношении к делу у Ферстаппена, поскольку не работал с ним и почти не знаком с гонщиком.

«Мне сложно говорить о том, насколько они похожи. Михаэля я знаю очень хорошо, Макса нет. Как бы то ни было, они оба гонщики с характером, но люди совсем разные, хотя из обоих отличает решительность и агрессивность.

Вне трассы Михаэль был замечательным человеком, о Максе же я просто ничего не могу сказать, ведь я не слишком хорошо с ним знаком. Хотя сейчас я вижу, как он целиком сосредоточен на гонках – это правильный подход.

Также у обоих в распоряжении были великолепные болиды. Каким бы выдающимся ни был гонщик, для победы любому пилоту нужна конкурентоспособная машина. Михаэль, когда присоединился к «Феррари» в 1996 году, в том сезоне сумел выиграть всего три гонки – несмотря на то, что в двух предыдущих сезонах становился чемпионом. И случилось это не потому, что он вдруг потерял мотивацию, а просто потому что его машина была недостаточно быстрой», – рассказал Тодт.

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