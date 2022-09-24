Марио Андретти: «Андретти» намерена попасть в «Ф-1» в 2024 году, мы не сдаемся»

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти заявил, что «Андретти» по-прежнему готова вступить в «Формулу-1».

Проектом занимается сын Марио – бывший пилот и «Ф-1» . Команда еще не получила одобрения , а руководитель серии Стефано Доменикали сообщил, что необходимости в новых командах нет.

«Мы каждый день работаем над этим проектом и намерены попасть на решетку в 2024 году. Мы готовимся так, словно одобрение уже есть. Майкл этим занимается, и таковы наши ожидания. Безусловно, мы не сдаемся. Для нас это очень серьезный проект, мы готовы вкладываться.

Если честно, [реакция] пока невероятно разочаровывающая. В то же время мы стараемся сделать того, что у нас просят, пытаемся удовлетворить все требования. Не знаю, что еще мы можем сделать.

Существуют разные мнения со стороны команд и так далее, и интересно, почему есть некоторое неуважение. Не знаю, такого ли мы заслуживаем. Наши намерения – это плюс для «Ф-1». Не знаю, чем наше участие помешает, особенно если речь о сезоне из 24 гонок, который станет невероятно напряженным для всех. Какая-то команда может потенциально пропустить этап или что-то в таком духе, и с 11 коллективами у тебя есть какие-то гарантии, есть 22 гонщика.

Шанс еще существует, нет никаких линий на песке. Мы верим в то, что пытаемся сделать, и это важно. Мы работаем, работаем, работаем – над всеми аспектами. Возможностей для продолжения много, и мы на полном ходу», – отметил Андретти.

Стефано Доменикали о появлении новых команд: «Важно, чтобы «Формула-1» не была перегружена слишком большим количеством участников»

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