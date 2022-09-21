Стефано Доменикали о появлении новых команд: «Важно, чтобы «Формула-1» не была перегружена слишком большим количеством участников»

Руководитель «Формулы-1» сомневается в том, что в гоночной серии в ближайшее время будет увеличено количество участников.

По мнению Доменикали, сейчас говорить о добавлении в чемпионат 11-й или 12-й команды было бы преждевременно.

Создать новую команду в «Ф-1» стремится , однако он так и не получил ответа от и руководства чемпионата.

«Как и всегда, во всем нужно искать оптимальный баланс. Вам нужно видеть и учитывать все факторы. Увеличение количества пилотов, участников…думаю, в конечном счете существует предел, который не стоит пересекать.

Думаю, что в контексте увеличения количества участников должна происходить оценка устойчивости положения команды. И нужно сделать так, чтобы не была перегружена слишком большим количеством участников. Так что с точки зрения расстановки приоритетов я бы сказал, что сегодня в этом (увеличении количества команд) для «Формулы-1» нет необходимости», – рассказал Доменикали.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram