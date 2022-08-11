Марио Андретти о заявке сына на создание команды «Ф-1»: «Производители приходят и уходя, а для нас гонки – это жизнь»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти заявил, что не понимает причин, по которым некоторые команды сопротивляются возможному приходу конюшни «Андретти» в чемпионат.

Проект, который возглавляет его сын Майкл Андретти, не получил большой поддержки среди действующих участников «Формулы-1» и в данный момент его будущее находится под вопросов.

Одним из главных аргументов называется нежелание участников видеть в «Ф-1» одиннадцатую команду, поскольку это приведет к перераспределению призового фонда.

В то же время почти все участники рады грядущему приходу в «Ф-1» сразу двух немецких компаний – и «Ауди». В частности, в их поддержку на последнем Гран-при высказался , который как раз выступает против прихода «Андретти» в чемпионат.

«Команды оказывают сопротивление, мотивируя это грядущим приходом новых производителей. Ну хорошо, приход производителей – это всегда хорошо. Вопросов нет. Да и почему они должны быть?

Тото упомянул – в контексте того, что они скорее будут рады видеть в чемпионате «Ауди», чем другую одиннадцатую команду. Да, приходу «Ауди» будут рады все, но кто сказал, что они собираются строить свою команду с нуля. Я скорее вижу как «Ауди» будет сотрудничать с существующей командой как технический партнер и поставщик моторов. И я объясню почему.

Этот вариант позволяет гораздо легче оправдать инвестиции, потому что как производитель двигателей вы побеждаете каждый раз, когда гонку выигрывает команда с вашим двигателем. А когда побед нет – виновата в этом только команда. Так было всегда. И это нормально.

Мы и сами, как команда, будем рады новым производителям. Как будем рады работать и с уже присутствующими в чемпионате производителями. И мы уже ведем такие переговоры. Так это работает.

Все рады приходу крупных производителей. Но проблема в том, что такие производители приходят и уходят. Мы же делаем не так – мы приходим и остаемся. Производители не зависят от спорта. А мы да. Это наша жизнь. Это то, чем мы занимаемся. Мы этим дышим. Так зачем лишать нас этого? Мы настроены серьезно», – рассказал Андретти.

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