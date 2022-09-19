Кристиан Хорнер о шансах «Ред Булл» выиграть все оставшиеся Гран-при: «Задача очень сложная, но мы будем атаковать в каждой гонке»

Руководитель поделился мнением о шансах команды выиграть все оставшиеся гонки в нынешнем сезоне.

В этом чемпионате одержал уже 11 побед – в частности, на данный момент одержав 5 побед подряд. В том случае, если он сумеет выиграть еще трижды, Макс побьет рекорд «Ф-1» по числу побед за один сезон. В данный момент рекорд составляет 13 побед за сезон и его делят между собой Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель.

«Это очень сложная задача, нас ждут гонки на самых разнообразных трассах. Например, если сравнивать трассу в Сингапуре с «Монцей» – это трек с наибольшим количеством поворотов во всем календаре «Ф-1». Нас ждет трасса городского типа, с неровным покрытием, совсем другое испытание.

Да, у «Ред Булл» отличная позиция в чемпионате. Но мы в любом случае будем стараться атаковать в каждой гонке, стараться показать свой максимум. И тогда проблем с набором очков у нас не будет. Но да, мы были быстры в Спа, Зандворте, Монце, Будапеште – то есть на трассах с совсем разными характеристиками. Но в Сингапуре, я бы сказал, что неас ждет одна из самых сложных гонок», – рассказал Хорнер.

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