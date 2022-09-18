Тото Вольфф: «Не хотим заканчивать сезон без побед в гонках»

Исполнительный директор поделился мнением о перспективах команды в оставшейся части сезона.

«Мерседес» может завершить этот сезон, не выиграв ни одной гонки – впервые с 2011 года.

«Было бы здорово, если бы мы смогли выиграть гонку, победив в равных условиях, без штрафов соперников. Если бы вы спросили меня о такой возможности после гонки в Спа, я бы сказал что это невозможно, но после этого мы чуть не выиграли в Зандворте. А в Монце мы вновь смотрелись не очень хорошо.

Но победа должна быть нашей целью. Мы не хотим заканчивать сезон, не выиграв ни одной гонки, хоть наше основное внимание уже и сосредоточено на подготовке к сезону-2023. Но всем в команде было бы приятно выиграть гонку в таком трудном сезоне.

Думаю, что конфигурация трассы в Сингапуре должна хорошо подойти нашему болиду. Но это не касается неровностей покрытия. Данные симуляций говорят о том, что эта трасса должна быть для нас одной из наиболее подходящих. Однако я бы все равно был осторожен в прогнозах на Гран-при Сингапура», – рассказал Вольфф.

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