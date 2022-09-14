Кристиан Хорнер: «На Гран-при Сингапура нас ждет одна из самых трудных гонок»

Руководитель считает, что на команду ждет одна из самых сложных гонок этого сезона.

При этом на Гран-при Сингапура у Ферстаппена будет шанс завоевать чемпионский титул.

«Перед нами стоит задача гигантских масштабов, впереди еще ждут гонки трассах с самыми разными характеристиками. То есть, сравнивая трассу в Сингапуре с «Монцей»…там значительно больше поворотов и очень неровное покрытие. Не стоит забывать, что это также трасса городского типа. Так что нас в любом случае ждет испытание совсем иного рода.

Как бы то ни было, у нас очень хорошая ситуация в чемпионате, но мы все равно хотим добиваться максимума в каждой гонке. Мы были быстры в Спа, в Зандворте, в Монце…даже в Будапеште. Так что да, «Ред Булл» хорошо смотрелся на трассах совсем разных типов.

Но да, позволю себе сказать, что в Сингапуре нас ждет одна из самых трудных гонок», – рассказал Хорнер.

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