«Гонка чемпионов» в 2023 году снова пройдет в Швеции – 28 и 29 января

Организаторы «Гонки чемпионов» объявили дату и место проведения соревнования в 2023 году.
В следующем году «Гонка чемпионов» вновь пройдет в Швеции – 28 и 29 января. Как и в прошлый раз, заезды будут проводиться на проложенной по снегу трассе.
Трасса расположена рядом с гостиничным комплексом Pite Havsbad, который находится в 60 милях от Полярного круга.
Свое участие в «Гонке чемпионов» 2023 года уже подтвердили Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Петтер и Оливер Сольберги, Йохан Кристофферсон и Джейми Чедуик.
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