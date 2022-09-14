«Гонка чемпионов» в 2023 году снова пройдет в Швеции – 28 и 29 января

Теги Мика Хаккинен Себастьян Феттель Петтер Сольберг Гонка чемпионов Формула-1 Джейми Чедуик Авто

Организаторы «Гонки чемпионов» объявили дату и место проведения соревнования в 2023 году.

В следующем году «Гонка чемпионов» вновь пройдет в Швеции – 28 и 29 января. Как и в прошлый раз, заезды будут проводиться на проложенной по снегу трассе.

Трасса расположена рядом с гостиничным комплексом Pite Havsbad, который находится в 60 милях от Полярного круга.

Свое участие в «Гонке чемпионов» 2023 года уже подтвердили Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Петтер и Оливер Сольберги, Йохан Кристофферсон и Джейми Чедуик.

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