«Гонка чемпионов» в 2023 году снова пройдет в Швеции – 28 и 29 января

Организаторы «Гонки чемпионов» объявили дату и место проведения соревнования в 2023 году.

В следующем году вновь пройдет в Швеции – 28 и 29 января. Как и в прошлый раз, заезды будут проводиться на проложенной по снегу трассе.

Трасса расположена рядом с гостиничным комплексом Pite Havsbad, который находится в 60 милях от Полярного круга.

Свое участие в «Гонке чемпионов» 2023 года уже подтвердили , , Петтер и Оливер Сольберги, Йохан Кристофферсон и .

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