Макс Ферстаппен: «Де Врис очень уверенно и спокойно оборонялся, не допуская ошибок. Для первой гонки это впечатляет»

Пилот похвалил Ника де Вриса за его дебютное выступление на .

Де Врис, заменявший в Алекса Албона, в своей первой же гонке в «Ф-1» сумел финишировать 9-м и заработать 2 очка.

«Я видел, как он сражался, защищая свою позицию – в том момент он занимался обороной своего десятого места. Нику было явно очень непросто вот так сходу запрыгнуть в кокпит болида и продемонстрировать выступление такого уровня. Из того что я видел сам, он действительно очень здорово себя проявил.

Ник очень уверенно и спокойно оборонялся и не допускал ошибок. И я очень рад за него – что ему удалось заработать первые очки в «Ф-1». Для первой гонки это действительно впечатляет», – рассказал Ферстаппен.

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