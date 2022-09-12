Макс Ферстаппен: «Де Врис очень уверенно и спокойно оборонялся, не допуская ошибок. Для первой гонки это впечатляет»

Теги Гран-при Италии Ред Булл Уильямс Формула-1 Макс Ферстаппен Ник де Врис Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен похвалил Ника де Вриса за его дебютное выступление на Гран-при Италии.

Де Врис, заменявший в «Уильямсе» Алекса Албона, в своей первой же гонке в «Ф-1» сумел финишировать 9-м и заработать 2 очка.

«Я видел, как он сражался, защищая свою позицию – в том момент он занимался обороной своего десятого места. Нику было явно очень непросто вот так сходу запрыгнуть в кокпит болида и продемонстрировать выступление такого уровня. Из того что я видел сам, он действительно очень здорово себя проявил.

Ник очень уверенно и спокойно оборонялся и не допускал ошибок. И я очень рад за него – что ему удалось заработать первые очки в «Ф-1». Для первой гонки это действительно впечатляет», – рассказал Ферстаппен.

Дебютант «Ф-1» не смог вылезти из болида от боли и усталости. Не спал ночь перед гонкой из-за внезапного шанса в чужой машине

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные