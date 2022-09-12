Отец Херты: «Каким бы ни было решение ФИА по суперлицензии, Колтон не откажется от мечты попасть в «Ф-1»

Гонщик не оставит надежды в будущем попасть в «Формулу-1», если в этом году ФИА примет решение не выдавать ему суперлицензию.

В в случае успешного получения суперлицензии Херта в следующем сезоне будет выступать в «Ф-1» в составе «Альфа Таури», а Пьер Гасли перейдет в «Альпин».

По словам отца гонщика Брайана Херты, Колтон продолжит получать удовольствие от гонок в «Индикаре» даже в случае отказа со стороны ФИА:

«Такое ощущение, что новости все узнают раньше нас! Я даже не знаю, сделает ли ФИА официальное заявление после того, как примет решение. Лично я ничего не слышал.

Немного печально, что вся эта ситуация была так персонализирована, потому что Колтон точно не хотел, чтобы его дело было «особенным». Да, кто-то может заявить, что успехи в «Индикаре» стоит оценивать выше, но с другой стороны я хорошо понимаю ФИА и их желание защищать структуру европейских гоночных серий. Каким бы ни было решение – мы его примем. Спорить нет никакого смысла.

И каким бы ни было решение ФИА, Колтон не откажется от своей мечты попасть в «Формулу-1». У него есть невероятная возможность, он проводил тесты с «Маклареном», но он также осознает, что имеет в , выступая в «Индикаре». Важно помнить, что каким бы ни был итог, с Колтоном все будет хорошо. И он не ищет сочувствия».

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ФИА не поддастся давлению команд в вопросе выдачи суперлицензии (Autosport)

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