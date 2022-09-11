Серхио Перес о проблемах с тормозами: «Переднее правое колесо чуть не загорелось»

Пилот подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что добиться чего-то большего, чем 6 место, ему помешали проблемы с перегревом тормозов.

«Все сложилось неприятным образом. Мои шансы добиться чего-то существенного исчезли довольно рано – просто потому что переднее правое колесо на моем болиде чуть не загорелось. Нам следовало предвидеть возникновение подобной ситуации. Как бы то ни было, случившееся по сути испортило мою гонку.

И после перехода на шины «хард» мне все равно приходилось действовать очень аккуратно, стараясь контролировать температуру тормозов. Это было важно. Поначалу приходилось часто сбрасывать скорость, из-за этого я потерял очень много времени. Так что на первом отрезке гонки все пошло совсем не так.

На финальном отрезке гонки мы перешли на «софт», чтобы попробовать обогнать Льюиса Хэмилтона, но с появлением машины безопасности это оказалось просто невозможно», – рассказал Перес.

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