Маттиа Бинотто: «У дирекции гонки было достаточно времени, чтобы действовать иначе»

Руководитель «Феррари» остался недоволен действиями дирекции гонки на Гран-при Италии.

Бинотто заявил, что у дирекции были все условия для того, чтобы действовать быстрее и все-таки провести рестарт гонки, вместо того чтобы заканчивать ее за машиной безопасности.

«Думаю, гонку можно было закончить иначе. Финиш позади машины безопасности – это всегда не слишком здорово. Не для нас, а в первую очередь для всей «Ф-1», для шоу. Думаю, сегодня у было в распоряжении более чем достаточное количество времени, чтобы сделать все иначе.

Сегодня просто не было причин не разрешать отстающим вернуться в круг с лидером – речь о машинах, которые оказались на трассе между машиной безопасности и лидером гонки. Если задержка была вызвана просто соображениями безопасности, то это странно. Ведь сейчас существует минимальное время, за которое круг нужно проехать машинам, которым разрешается вернуться в один круг с лидером. Поэтому на трассе сохраняются безопасные условия.

Поэтому ждать так долго было просто неправильно – это не лучшая ситуация для «Ф-1». После прошлогоднего Гран-при Абу-Даби у нас были продолжительные дискуссии на тему того, как можно улучшить ситуацию, ведь в конечная цель заключается в том, чтобы провести рестарт гонки как можно скорее, и сделать это в безопасных условиях. И сегодня это точно было более возможным.

Так что да, ФИА многое изменила в данной области, но мне кажется, что нам нужно справляться лучше».

Бинотто не согласился с объяснением ФИА, согласно которому рестарт гонки в конечном счете не был произведен из соображений безопасности, поскольку у маршалов возникли трудности с эвакуацией болида Риккардо:

«Я не в полной мере согласен с этим заявлением. Потому что в регламенте есть пункт о минимальном и максимальном времени прохождения круга в такой ситуации, которому должны следовать гонщики. Они не смогут просто проехать этот круг на полной скорости и вернуться в пелотон.

На трассе действовали зоны с желтыми флагами, а мы говорим о пилотах «Формулы-1». Так что вряд ли в этой ситуации был какой-то риск. Так что да, как мы и обсуждали после Гран-при Абу-Даби, нам нужно стараться ускорить решение таких ситуаций. Сегодня этого сделано не было».

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