Льюис Хэмилтон: «Благодарен за то, что все-таки сумел прорваться через пелотон и заработал очки»

Пилот подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что остался доволен прорывом в топ-10 после штрафа за замену двигателя.

«Мы провели хорошую гонку. Ребята продолжали говорить мне, что мы вполне можем финишировать в районе 4-6 позиции, хотя мне это казалось чрезмерно оптимистичным прогнозом. Но было весело.

В начале заезда у меня были трудности, но я правда очень, очень благодарен за то, что все-таки сумел прорваться через пелотон и заработал эти очки. Думаю, что в конце гонки позади меня находилось сразу две машины на заметно более свежих шинах. Так что в какой-то степени я даже рад тому, что гонка закончилась вот так, позади машины безопасности», – рассказал Хэмилтон.

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