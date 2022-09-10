Шарль Леклер: «Что бы ни случилось на первом круге, я думаю, что у нас все равно есть темп для победы в гонке»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался очень доволен завоеванием поула на домашнем этапе.

«Поул стал приятным сюрпризом, особенно с учетом того, где мы были в Спа. Я не ожидал, что здесь мы будем бороться за поул. Так что да, такой результат на домашнем этапе стал сюрпризом.

В первой и второй практике мы с Карлосом протестировали множество разных вещей и нашли сразу два разных направления для работы с настройками болида, это было интересно. В Спа у нас были проблемы, здесь же нам удалось найти хороший темп. Это показывает, что мы движемся в правильном направлении. Я также очень доволен своим кругом. Первая попытка вышла не лучшей, но потом мне удалось все сделать правильно.

У нас сильный гоночный темп, ощущения хорошие. Что бы ни случилось на первом круге, я думаю, что у нас все равно есть темп для того, чтобы выиграть гонку. Думаю, мы можем провести хороший заезд», – рассказал Леклер.

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