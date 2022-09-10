Джордж Расселл: «Задачей минимум должно быть попадание на подиум»

Пилот подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Думаю, что сессия просто ушла у нас из рук. Первый сегмент начался хорошо, мы были в паре десятых секунды позади , и я подумал, что это реальное положение вещей, что мы будем в 0,3-0,4 секунды позади. Так что итоговое отставание в 1,4 секунды – это плохо.

Я рад, что Ландо (Норрис) или Фернандо (Алонсо) в итоге нас не обошли, ведь это была битва за старт со второй позиции в гонке. Так что я не слишком расстроен, но с точки зрения общей картины и урока на будущее очень досадно, что мы оказались настолько медленнее лидеров.

Честно говоря, я думаю, что нам нужно сосредоточиться на себе. Мне кажется, что и в прошлый уик-энд, и в Венгрии мы видели, что если мы будем слишком много думать о машинах, которые значительно быстрее нас, в итоге это негативно скажется на наших результатах. Конечно, мне бы хотелось думать, что мы сможем побороться здесь с Шарлем и Максом, но они значительно быстрее нас – думаю, у нас нет шансов.

В любом случае, для нас задачей минимум должен быть подиум, так что я надеюсь, что мы сможем чисто стартовать и будем участвовать в борьбе. Мы особо не думаем о Максе или о том, что будет делать в «Ред Булл», просто потому что он все равно финиширует впереди нас. Думаю, уже кругов через 15 он будет лидировать. При этом думаю, что обгонять здесь будет сложнее, чем в Спа, но с учетом темпа они будут просто прошивать пелотон», – рассказал Расселл.

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