Льюис Хэмилтон: «Пятое место – лучшее, чего я мог достичь в квалификации»

прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Италии.

Гонщик занял пятое место, опередив напарника . В воскресенье Льюис стартует с конца решетки из-за замены элементов силовой установки.

«Нормальная сессия, но не лучшая для меня. Сегодня нам не хватало темпа, и пятое место – лучшее, чего я мог достичь. На последнем секторе я терял две десятые, так что мне нужно разобраться с последними поворотами. Тем не менее, в целом я доволен. Я не слишком сильно ошибался – думаю, была одна ошибка во втором сегменте, так что я ее исправил.

Завтра будет трудно, поскольку DRS не особо помогает, здесь ее влияние довольно маленькое. Может так случиться, что образуется большой «паровозик DRS» и день окажется разочаровывающим. Как бы то ни было, постараюсь подготовиться к гонке с позитивным настроем», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

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