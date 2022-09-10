Шарль Леклер о поуле: «Не самая простая квалификация, но я знал, что у нашей машины есть потенциал. Потрясающе»

Пилот подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, отметив, что остался очень доволен завоеванием поула.

«Потрясающе. Это была не самая простая квалификация, но я знал, что у нашей машины есть потенциал. На последнем быстром круге в третьем сегменте мне было важно собрать все воедино – и мне удалось это сделать.

Я очень доволен своим кругом и доволен нашим выступлением в целом. Надеюсь, завтра мы сможем выступить так же, как в 2019 году», – рассказал Леклер.

Леклер взял поул на Гран-при Италии. Ферстаппен – второй, но его ждет штраф

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