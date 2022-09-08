Лидер «Ф-2» Другович близок к роли резервиста в «Астон Мартин» и принесет команде спонсоров на €7 млн (Grande Prêmio)

Пилот «Формулы-2» , вероятно, станет резервистом «Астон Мартин» в 2023 году.

Фелипе фактически обеспечил себе титул в «Ф-2» в нынешнем сезоне и может оформить чемпионство уже в эти выходные в Монце – за этап до конца сезона.

О переговорах бразильца с «Астон Мартин» рассказывал журналист Джо Сейвард. Как сообщает Grande Prêmio, обсуждение находится в продвинутой стадии. Друговича поддерживает компания по инвестиционному менеджменту XP Investimentos, в результате сделки «Астон Мартин» получит 7 миллионов евро. Соглашение будет подразумевать участие Фелипе в двух практиках в 2023-м и работу со старыми болидами.

Бразильское издание отмечает, что будущее Друговича как основного гонщика в 2024 году туманно и будет зависеть от желания продолжить карьеру в «Формуле-1».

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