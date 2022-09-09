Формула-2. Италия. Квалификация. Дуэн взял поул, Другович – 4-й, Пуршер – 14-й

Пилот «Виртуози» Джек Дуэн выиграл квалификацию «Формулы-2» в Монце.

из показал второе время, гонщик «Хайтека» – третье. Лидер чемпионата («МП Моторспорт») завершил сессию четвертым, его преследователь из «АРТ» – 14-м.

Сессия закончилась досрочно из-за аварии Аюму Ивасы («ДАМС»), который в итоге стал седьмым.

Изображение кликабельно.

Уилл Бакстон: «Дуэн – фаворит на место в «Альпин»

Лидер «Ф-2» Другович близок к роли резервиста в «Астон Мартин» и принесет команде спонсоров на €7 млн (Grande Prêmio)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram