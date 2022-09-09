Формула-2. Италия. Квалификация. Дуэн взял поул, Другович – 4-й, Пуршер – 14-й

Пилот «Виртуози» Джек Дуэн выиграл квалификацию «Формулы-2» в Монце.
Лиам Лоусон из «Карлина» показал второе время, гонщик «Хайтека» Маркус Армстронг – третье. Лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт») завершил сессию четвертым, его преследователь из «АРТ» Тео Пуршер – 14-м.
Сессия закончилась досрочно из-за аварии Аюму Ивасы («ДАМС»), который в итоге стал седьмым.
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