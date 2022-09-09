Ландо Норрис: «Макларен» довольно сильно отстает от конкурентов по темпу на длинной дистанции»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Неплохой день, я думаю. Временами мы демонстрировали хороший темп, неплохо прибавили во 2-й практике относительно 1-й, очень многое изменив в машине. Но я не хочу слишком обнадеживаться. Думаю, мы по-прежнему находимся довольно далеко от «Альпин», а по темпу на длинной дистанции мы отстаем весьма сильно.

Позитивные моменты есть. Но, как мы и ожидали, в этот уик-энд мы находимся немного позади конкурентов. Мы не так конкурентоспособны, как были в Будапеште и Зандворте. Возможно, мы находимся примерно на том же уровне, на котором были в Спа. Мы продолжим работать. Надеюсь, что немного подправив настройки болида, мы сможем сделать небольшой шаг вперед.

Что до ситуации со штрафами, то позади будут стартовать машины, которые обычно в гонке намного быстрее нас – это и «Феррари», и «Ред Булл». Так что они в любом случае обгонят нас через несколько кругов после старта гонки», – рассказал Норрис.

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