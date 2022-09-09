Джордж Расселл: «Как кажется, у «Феррари» есть преимущество по эффективности работы двигателя»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии.

По мнению Расселла, на данный момент «Мерседес» уступает «Феррари» в эффективности работы гибридной составляющей двигателя, что может негативно сказаться на шансах немецкой команды в гонке.

«По ходу сессии произошел всплеск проблем, что только усугубило ситуацию. Но у нас в целом есть проблемы с распределением мощности. Мне кажется, что мы находимся примерно на одном уровне с «Ред Булл», но вот у «Феррари», как кажется, есть преимущество по эффективности работы двигателя.

В гонке это может осложнить ситуацию, потому что у соперников в запасе может оставаться некоторый дополнительный заряд мощности. И нам придется искать способ что-то с этим сделать.

Вообще день прошел довольно странно. В первой практике мы смотрелись довольно сильно, но потом «Феррари» и , как кажется, сделали шаг вперед относительно нас. А может это мы сделали шаг назад, ведь во второй практике мы оказались и позади «Макларена». Так что нам есть, над чем работать», – рассказал Расселл.

«Феррари» раскрутит на полную новый облегченный мотор и ставит экстремальное крыло. Это жажда реванша и победы на Гран-при Италии

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