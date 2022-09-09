Макс Ферстаппен: «Феррари» и правда выглядит неплохо, но я не обеспокоен»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии.

По словам Ферстаппена, он был сосредоточен на тренировке темпа на длинной дистанции, учитывая штраф в 5 позиций на стартовой решетке.

«Машина работала весьма хорошо. Просто в промежутке между 1-й и 2-й практикой мы попробовали кое-что изменить в болиде, чтобы опробовать пару вещей, и понять, можем ли мы улучшить настройки. Некоторые решения сработали, некоторые нет. И да, в целом мы делали упор на тренировках на длинной дистанции, учитывая штраф в квалификации. И пока все работает очень неплохо.

«Феррари» и правда выглядит неплохо. Но я этим не обеспокоен, у нас еще есть пара вещей, которые нужно доработать. Наш темп на длинной дистанции выглядит очень неплохо, а для гонки это самое важное», – рассказал Ферстаппен.

«Феррари» раскрутит на полную новый облегченный мотор и ставит экстремальное крыло. Это жажда реванша и победы на Гран-при Италии

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