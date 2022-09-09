Макс Ферстаппен: «Феррари» потеряла много очков из-за собственных ошибок, но команда через многое прошла и вернулась в борьбу»

Пилот отметил прогресс «Феррари», которого команда добилась в 2022 году.

Ферстаппен признал, что в «Феррари» допустили слишком много ошибок, но при этом заявил, что Скудерии все равно нужно отдать должное за то, как команда прибавила в сравнении с предыдущими сезонами:

«Да, они потеряли очень много очков из-за собственных ошибок, но не стоит забывать о том, как много им пришлось работать и через что им пришлось пройти, чтобы «Феррари» вернулась в борьбу за самые высокие места».

Макс добавил, что для него нет разницы между соперничеством с «Феррари» и с «Мерседесом», и что удовлетворение ему приносят любые победы:

«Мне все равно кого побеждать, для меня важно быть впереди. У меня прекрасные отношения с людьми из «Феррари», в этом сезоне у нас было сразу несколько отличных сражений с Шарлем Леклером. Так что да, в сравнении с сезоном-2020 и 2021 в этом году «Феррари» сделала впечатляющий шаг вперед».

Нынешний контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года, но при этом Макс не стал исключать вероятность перехода в «Феррари» в будущем:

«Никогда не говори никогда, но сейчас у меня есть контракт с «Ред Булл», рассчитанный до 2028 года. И мне очень нравится в этой команде. Но посмотрим, что будет после 2028 года. А может, к тому моменту я вообще решу закончить карьеру».

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