Карлос Сайнс: «Надеюсь, если мы примем решение о замене двигателя, так же поступят и другие пилоты»

Пилот «Феррари» прокомментировал информацию о том, что на Гран-при Италии может получить штраф за замену двигателя.

Ожидается, что данной опцией заменить компоненты двигателя и отбыть штраф именно на этапе в Монце воспользуются многие пилоты. При этом подтверждение относительно замены мотора для болида Льюиса Хэмилтона пока пришло только от команды «Мерседес».

«Надеюсь, что если мы все-таки примем решение о замене двигателя (и получении штрафа), то так же поступят как можно больше других пилотов. Тогда все будет так же, как в Спа, где после штрафа ты будешь стартовать не последним, а 15-16, как было у Макса с Шарлем. Это бы уже здорово помогло. Но для начала посмотрим, будем ли мы вообще менять двигатель», – рассказал Сайнс.

«Феррари» использует агрессивные настройки мотора на Гран-при Италии и заменит двигатель Сайнсу (It.motorsport)

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