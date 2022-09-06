«Феррари» использует агрессивные настройки мотора на Гран-при Италии и заменит двигатель Сайнсу (It.motorsport)

«Феррари» попытается реабилитироваться перед домашними трибунами.

По информации It.motorsport.com, Скудерия решила использовать агрессивную картографию силовой установки на Гран-при Италии, который состоится 9-11 сентября. Вероятно, мощность агрегата слегка сдерживали на предыдущих этапах, чтобы избежать новых сходов.

Кроме этого, заменят мотор, и испанец заработает штраф в виде потери позиций на решетке. Таким образом, оба гонщика будут использовать относительно свежие двигатели – получил свою установку на .

Кроме этого, итальянцы подготовят аэродинамическую конфигурацию с минимально возможной прижимной силой, чтобы конкурировать с «Ред Булл» по скорости на прямых.

«Перед болельщиками в красном лучше рискнуть поломкой, чем провести блеклую гонку, особенно с учетом того, что оба чемпионата у в кармане», – рассуждает редактор It.motorsport.com Франко Нуньес.

Издание предполагает, что по «Феррари» больше всего ударила техническая директива по борьбе с галопированием, введенная с этапа в Спа. Руководитель Скудерии , напротив, заявлял, что директива фактически не повлияла на скорость F1-75.

Последняя победа «Феррари» случилась 10 июля на Гран-при Австрии. В Монце команда не побеждала с 2019 года.

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