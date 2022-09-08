Макс Ферстаппен: «С учетом нынешней скорости «Ред Булл» на прямых уик-энд в Монце может пройти иначе, чем раньше»

Пилот поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Италии.

«В прошлом мы всегда были медленными на прямых, и тогда перед приездом в Монцу мы каждый раз понимали, что нас ждет не лучший уик-энд. Временами у нас также возникали различные технические проблемы с машиной, и чаще всего именно здесь мы брали моторные штрафы. А в этом случае ты понимаешь, что гонка будет не слишком классной. Теперь, с учетом нашей нынешней скорости на прямых, уик-энд в Монце может совсем иначе. Будут ли у нас моторные штрафы в будущем? Посмотрим. В данный момент сказать трудно».

Ферстаппен также не согласился с тем, что за счет характеристик трассы этапе в Монце оптимально подходит для смены моторов и отбытия штрафов:

«Ну, в прошлом году обогнать «Макларены» на прямой было просто невозможно – из-за их максимальной скорости. С болидами нового поколения обгонять должно стать чуть проще.

Проблема в том, что оказываясь в DRS-паровозике, ты ничего не можешь сделать, даже если твоя машина быстрее, чем у соперников. В «Аскари» преследовать машину соперника очень непросто. На прямой ты можешь чуть подобраться, но потом в повороте зацеп теряется. И DRS здесь работает не так эффективно, как в Спа.

Так что обгонять здесь сложнее. Правда в этом году мы стали быстрее на прямых, и по-прежнему хороши в поворотах. В такой ситуации, в сравнении с прошлым годом, обгонять соперников должно быть проще».

«Феррари» раскрутит на полную новый облегченный мотор и ставит экстремальное крыло. Это жажда реванша и победы на Гран-при Италии

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