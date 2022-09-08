Кристиан Хорнер об использовании Ферстаппеном и Пересом днища разной спецификации: «Вы говорите о совершенно крошечных отличиях»

Руководитель прокомментировал ситуацию относительно того, что на Гран-при Нидерландов, а также в некоторых предыдущих гонках, и на своих болидах использовали днища различных спецификаций.

Ферстаппен и Перес стали использовать различные спецификации днища, начиная с Гран-при Бельгии. Ферстаппен продолжает использовать днище предыдущей спецификации, которое хорошо работало и на более ранней стадии сезона. Перес же перешел на новую версию днища, которую оба пилота ранее протестировали на этапах в Австрии и Франции.

При этом считается, что днище новой спецификации не дало той прибавки в скорости, на которую рассчитывали в «Ред Булл». И Перес во время уик-энда в Зандворте говорил об отсутствии оптимальных ощущений, но что при этом он бы хотел протестировать эту конфигурацию в еще паре Гран-при.

По словам Хорнера, решение оставить все как есть на самом деле было обусловлено исключительно идеей экономии средств в условиях действия ограничения бюджетов. А также что различия в конструкции днища не являются причиной разницы в скорости между Ферстаппеном и Пересом.

«Вы говорите о совершенно крошечных отличиях. В основном возникновение такой ситуации было обусловлено фактором имевшихся в наличии запасных деталей. Я думаю, что разница в скорости на круге между этими вариантами составляет даже меньше 0,1 секунды. Ну, пусть будет 0,1 секунды.

Но Чеко провел сложную гонку в Зандворте – и его, к сожалению, обошли на рестарте. И задним числом сейчас и правда можно сделать вывод, что сам он отдавал предпочтение шинам «медиум». Но с максимальным уровнем предвидения можно было бы предположить, что «софт» в конце гонки, скорее всего, будет работать лучше в ситуации, когда тебе нужно атаковать. И тем не менее Чеко все равно заработал неплохие очки», – рассказал Хорнер.

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