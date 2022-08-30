Гюнтер Штайнер: «Не боюсь потерять Шумахера. Если Мик хочет уйти из «Хааса», так тому и быть»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что не боится ухода Мика Шумахера.
Контракт немца истекает в конце года. Пресса называла Мика претендентом на место в «Альпин» или «Альфа Таури». Штайнер поделился мыслями о будущем своего подопечного.
– Если вы не уверены в других гонщиках вроде Риккардо или Антонио Джовинацци, почему контракт с Миком Шумахером до сих пор не продлен?
– А кто говорит, что Мик должен уйти? Это пресса утверждает, не я. Я повторяю: все варианты возможны, то есть Мик может остаться. Все говорят, что Мик уходит, и мы должны взять Даниэля. Почему? Нужен гонщик, который выступит за «Хаас» как можно лучше. Вот и все.
– Что играет на руку Мику?
– Он должен показывать результат.
– Хорошо, но что играет ему на руку на данный момент?
– Его выступления в Канаде, Сильверстоуне и Австрии. Они говорят в его пользу. Но я не обязан быстро кого-то объявить ради болельщиков.
– Не боитесь, что он уйдет в другую команду?
– Я никогда не боюсь.
– Не беспокоитесь?
– Нет. Если он хочет уйти, так тому и быть. Значит, это будет наша вина, и мы найдем другое решение.
– Насколько быстр Мик Шумахер?
– Не знаю.
– Простите, что?
– Я не знаю, насколько стабильно он показывает скорость. Вряд ли он сам это понимает – иначе бы стабильно выдавал результат. Я считаю, он продолжает накапливать опыт. Но опыт – не шоколадка. У опыта не всегда приятный вкус.
– Хорошо ли он сработался с командой? Говорят, он многому научился у своего отца [Михаэля Шумахера].
– Я не работал с его отцом и не могу ничего сказать по этому поводу. Надо потихоньку отходить от [связи с] отцом: Мик – самостоятельная личность. Я уважаю его отца, но нам нужен Мик Шумахер. Он хорошо ладит со своим гоночным инженером и остальной командой.
– Сильно ли давит ваш друг Стефано Доменикали? Наверняка босс «Формулы-1» хочет сохранить Мика Шумахера в «Формуле-1».
– Стефано не участвует в этом – не хочет и не может. Промоутер должен оставаться в стороне. Конечно, у него есть пожелания, но он их не высказывает.
– Насколько важна для команды фамилия Шумахер? Скажем, для привлечения спонсоров.
– Если Мик показывает скорость, то, конечно, фамилия идет на пользу. Но повторюсь: Мик не должен оставаться в тени отца. Он может быть собой. Я очень уважаю достижения Михаэля, и, безусловно, выйти из тени семикратного чемпиона мира тяжело. Но такое в любом случае неизбежно. И для Мика это плюс.
– Владелец команды – Джин Хаас. Кто же в итоге делает выбор?
– Мы решаем вместе, хотя мнение Джина в приоритете, что логично. Но он прислушивается к моим советам. Мы поговорим, когда он приедет на гонки в Зандворте и Монце – такие вещи не обсуждают по телефону. Если же мы ни к чему не придем, я полечу в США после Монцы. Мы не спешим.
– Другими словами, решение будет в середине-конце сентября?
– Хорошая попытка. Посмотрим.
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