Гюнтер Штайнер: «Не боюсь потерять Шумахера. Если Мик хочет уйти из «Хааса», так тому и быть»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что не боится ухода Мика Шумахера.

Контракт немца истекает в конце года. Пресса называла Мика претендентом на место в или . Штайнер поделился мыслями о будущем своего подопечного.

– Если вы не уверены в других гонщиках вроде Риккардо или , почему контракт с Миком Шумахером до сих пор не продлен?

– А кто говорит, что Мик должен уйти? Это пресса утверждает, не я. Я повторяю: все варианты возможны, то есть Мик может остаться. Все говорят, что Мик уходит, и мы должны взять Даниэля. Почему? Нужен гонщик, который выступит за «Хаас» как можно лучше. Вот и все.

– Что играет на руку Мику?

– Он должен показывать результат.

– Хорошо, но что играет ему на руку на данный момент?

– Его выступления в Канаде, Сильверстоуне и Австрии. Они говорят в его пользу. Но я не обязан быстро кого-то объявить ради болельщиков.

– Не боитесь, что он уйдет в другую команду?

– Я никогда не боюсь.

– Не беспокоитесь?

– Нет. Если он хочет уйти, так тому и быть. Значит, это будет наша вина, и мы найдем другое решение.

– Насколько быстр Мик Шумахер?

– Не знаю.

– Простите, что?

– Я не знаю, насколько стабильно он показывает скорость. Вряд ли он сам это понимает – иначе бы стабильно выдавал результат. Я считаю, он продолжает накапливать опыт. Но опыт – не шоколадка. У опыта не всегда приятный вкус.

– Хорошо ли он сработался с командой? Говорят, он многому научился у своего отца [ ].

– Я не работал с его отцом и не могу ничего сказать по этому поводу. Надо потихоньку отходить от [связи с] отцом: Мик – самостоятельная личность. Я уважаю его отца, но нам нужен Мик Шумахер. Он хорошо ладит со своим гоночным инженером и остальной командой.

– Сильно ли давит ваш друг Стефано Доменикали? Наверняка босс «Формулы-1» хочет сохранить в «Формуле-1».

– Стефано не участвует в этом – не хочет и не может. Промоутер должен оставаться в стороне. Конечно, у него есть пожелания, но он их не высказывает.

– Насколько важна для команды фамилия Шумахер? Скажем, для привлечения спонсоров.

– Если Мик показывает скорость, то, конечно, фамилия идет на пользу. Но повторюсь: Мик не должен оставаться в тени отца. Он может быть собой. Я очень уважаю достижения Михаэля, и, безусловно, выйти из тени семикратного чемпиона мира тяжело. Но такое в любом случае неизбежно. И для Мика это плюс.

– Владелец команды – Джин Хаас. Кто же в итоге делает выбор?

– Мы решаем вместе, хотя мнение Джина в приоритете, что логично. Но он прислушивается к моим советам. Мы поговорим, когда он приедет на гонки в Зандворте и Монце – такие вещи не обсуждают по телефону. Если же мы ни к чему не придем, я полечу в США после Монцы. Мы не спешим.

– Другими словами, решение будет в середине-конце сентября?

– Хорошая попытка. Посмотрим.

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