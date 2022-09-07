Мика Хаккинен о переходе Пиастри: «В следующем году у «Макларена» будет очень грозный состав пилотов»

Двукратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал решение заменить Даниэля Риккардо на в следующем сезоне.

По мнению Хаккинена, в следующем году в лице Пиастри и у «Макларена» будет грозный состав пилотов, с которым можно будет рассчитывать на хорошие результаты:

«В следующем сезоне у «Макларена» будет очень грозный состав пилотов – ведь все знают, что Ландо очень быстрый гонщик, а Оскар исключительно талантливый молодой пилот с ярким будущим.

Оскар выигрывал титулы в «Формуле-Рено», «Формуле-3» и «Формуле-2», идеальный результат. Так что боссы «Макларена» Зак Браун и Андреас Зайдль были абсолютно правы, решив пойти за Оскаром, ведь команде нужно, чтобы оба ее гонщика атаковали на максимуме своих возможностей на каждом Гран-при».

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