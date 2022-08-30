Главный стратег «Феррари» о пит-стопе Леклера: «Если мы не будем пользоваться шансами, то перестанем быть гонщиками»

Главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда объяснил странный пит-стоп на Гран-при Бельгии.

Монегаск заехал в боксы за два круга до финиша, поскольку Скудерия рассчитывала на дополнительный балл за быстрейший круг. В итоге Шарль проиграл позицию из , вернул ее, а затем вновь потерял из-за штрафа за превышение скорости на пит-лейн, при этом не отобрав лучший круг у пилота «Ред Булл» .

«Уик-энд Шарля вышел довольно трудным. На втором круге мы увидели, что температуры резко поднялись. Пришлось провести пит-стоп, чтобы проверить, есть ли проблема, и мы увидели, что пленка [с визора Ферстаппена] заблокировала воздуховод тормозов.

В конце гонки возникла противоречивая ситуация с Шарлем. Мы не только недобрали шесть десятых до лучшего круга, но и заработали маленький штраф за превышение скорости на пит-лейн. Все пошло не так, как хотелось бы, но если мы не будем пользоваться такими шансами, то перестанем быть гонщиками», – считает Руэда.

Также специалист высказался об отставании по скорости по отношению к в Спа:

«Надеемся, это исключение, но нам определенно нужно сосредоточиться на улучшении болида».

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