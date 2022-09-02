Эстебан Окон: «Уверен, Шумахер будет выступать очень хорошо, оказавшись за рулем конкурентоспособной машины»

Пилот «Альпин» вновь признал, что хотел бы видеть своим новым напарником .

При этом в команде, судя по последним сообщениям нескольких изданий, склоняются к кандидатуре .

«Люди знают мой выбор. Если бы решал я, то моим напарником стал бы Мик Шумахер – если конечно у него уже нет других договоренностей на следующий сезон. Но кто бы ни стал моим напарником, я буду сосредоточен на моей работе, на развитии машины, буду стараться помочь команде двигаться вперед.

Мик демонстрировал свой талант и в младших сериях, там он был очень быстр. В «Формуле-1» гонщику порой непросто проявить себя за рулем не слишком быстрой машины. Я и сам проходил через это, когда только начинал свой путь в «Ф-1». Уверен, что Мик будет выступать очень хорошо, оказавшись за рулем конкурентоспособной машины. А сейчас конкурентоспособна. Но это лишь слова, лишь мое мнение. Решение принимаю не я. Но команда знает о моих предпочтениях», – рассказал Окон.

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