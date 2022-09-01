Ландо Норрис: «Все знают, что Ферстаппен выиграет Гран-при Нидерландов. Может, Макс отдаст трофей мне, у него их полно»

Гонщик «Макларена» надеется, что поделится с ним новым трофеем.

Норрис побывал на презентации кубка, который достанется победителю Гран-при Нидерландов, и поделился впечатлениями.

– Что думаешь о трофее?

– О, мне он очень понравился.

– Он твой?

– Нет. Это трофей Макса. Все уже знают, что это кубок Макса. Может, Макс отдаст его мне. У него их полно.

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