Ландо Норрис: «Все знают, что Ферстаппен выиграет Гран-при Нидерландов. Может, Макс отдаст трофей мне, у него их полно»

Теги Гран-при Бельгии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Нидерландов Авто

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис надеется, что Макс Ферстаппен поделится с ним новым трофеем.

Норрис побывал на презентации кубка, который достанется победителю Гран-при Нидерландов, и поделился впечатлениями.

– Что думаешь о трофее?

– О, мне он очень понравился.

– Он твой?

– Нет. Это трофей Макса. Все уже знают, что это кубок Макса. Может, Макс отдаст его мне. У него их полно.

В Бельгии друг Ландо из «Ред Булл» выиграл третью гонку подряд и девятую в нынешнем сезоне.

Ферстаппен выиграл две гонки подряд, стартовав вне топ-9. В последний раз это сделал Брюс Макларен 62 года назад

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