Ферстаппен, Албон и Алонсо – в тройке лучших пилотов Гран-при Бельгии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Алекс Албон («Уильямс») и Фернандо Алонсо («Альпин») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Бельгии по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап в Спа Ферстаппен получил наивысшую оценку в 10 баллов. Выступление Албона оценили в 8,8 балла, а Алонсо получил 8,6 балла.
Рейтинг пилотов на Гран-при Бельгии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10
2. Алекс Албон («Уильямс»») – 8,8
3. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,6
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 8,4
5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4
5. Эстебан Окон («Альпин») – 8,2
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 8,0
8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,8
9. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,6
10. Шарль Леклер («Феррари») – 6,6
Хэмилтон подрезал Алонсо, сошел и печально тушил болид. А Фернандо грозил ему пальцем, проезжая мимо
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