Ферстаппен, Албон и Алонсо – в тройке лучших пилотов Гран-при Бельгии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Алекс Албон («Уильямс») и («Альпин») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Бельгии по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Спа Ферстаппен получил наивысшую оценку в 10 баллов. Выступление Албона оценили в 8,8 балла, а Алонсо получил 8,6 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Бельгии

1. Макс Ферстаппен ( ) – 10

2. Алекс Албон («Уильямс»») – 8,8

3. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,6

4. («Астон Мартин») – 8,4

5. Джордж Расселл ( ) – 8,4

5. Эстебан Окон («Альпин») – 8,2

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 8,0

8. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,8

9. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,6

10. Шарль Леклер ( ) – 6,6

Хэмилтон подрезал Алонсо, сошел и печально тушил болид. А Фернандо грозил ему пальцем, проезжая мимо

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