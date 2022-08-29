Президент ФИА бен Сулайем: «Система с двумя гоночными директорами «Ф-1» – заплатка, а не постоянное решение»

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем объяснил, почему в «Формуле-1» два гоночных директора.

В нынешнем сезоне в «Ф-1» попеременно работают Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, которые сменили . По мнению бен Сулайема, необходимо обеспечить бесперебойную работу ФИА вне зависимости от одного ключевого игрока, в том числе от него самого – для этого важна подготовка гоночных директоров и стюардов.

«Мне бы хотелось, чтобы Федерация полагалась не на меня или какого-либо конкретного человека, а на команду, если президента завтра не будет или что-то случится. Это единственный способ обеспечить стабильную работу. В одном из своих интервью я задавался вопросом: где найти гоночных директоров? Я не могу загуглить их или купить на Amazon. Их нужно создавать.

Я не хочу, чтобы у нас в итоге был всего [один]. Потеря Чарли [Уайтинга в 2019-м] была огромной, да благословит господь его душу, но у нас больше никого не было. Так нельзя – директоров должно быть больше. То, что происходит в этом году – заплатка, а не решение. Это не постоянный, а лишь временный вариант, потому что нам нужно залатать дыры. Кроме того, есть стюарды – их тоже надо выбрать и подготовить», – сообщил менеджер.

Также бен Сулайем высказался о удаленном оперативном центре в Женеве, где могут готовить новых гоночных директоров и стюардов:

«Мы должны действовать проактивно, а не просто реагировать на события. Так что я собрал наших людей – всех. Это как ВАР в футболе. Когда я говорил с [президентом ФИФА] Джанни [Инфантино], он сказал, что теперь у них меньше жалоб.

И я подумал: почему мы не можем дополнить работу людей, находящихся здесь (на автодроме). Надо использовать технологии, взаимодействовать с ФОМ и вести гонки лучше. Нельзя проводить «Ф-1» как «Ф-4» или что-то такое».

Хоть где-то «Феррари» хороша – жонглировала правилами «Ф-1» на 5+! Двигала Леклера выше Ферстаппена при больших штрафах за моторы

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram