Джовинацци выступит за «Хаас» в двух практиках «Формулы-1»

снова проведет сессии в «Формуле-1».

Бывший гонщик выступит за в двух пятничных тренировках – на и США. и по разу уступят место Джовинацци.

В 2022 году Антонио гонялся в . Также пилот является резервистом в «Ф-1».

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение:

«Феррари» очень хотела, чтобы Антонио получил время в новой машине «Формулы-1» во время гоночного уик-энда, и, естественно, мы были рады помочь».

Итальянская пресса называла Джовинацци одним из претендентов на попадание в «Альпин». В то же время Ральф Шумахер не исключил, что во французской команде окажется его племянник Мик Шумахер – в этом случае освободится место в «Хаасе».

Джовинацци является одним из кандидатов на место в «Альпин» (it.motorsport)

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