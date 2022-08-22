Джовинацци выступит за «Хаас» в двух практиках «Формулы-1»

Антонио Джовинацци снова проведет сессии в «Формуле-1».
Бывший гонщик «Альфа Ромео» выступит за «Хаас» в двух пятничных тренировках – на Гран-при Италии и США. Кевин Магнуссен и Мик Шумахер по разу уступят место Джовинацци.
В 2022 году Антонио гонялся в «Формуле E». Также пилот является резервистом «Феррари» в «Ф-1».
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение:
«Феррари» очень хотела, чтобы Антонио получил время в новой машине «Формулы-1» во время гоночного уик-энда, и, естественно, мы были рады помочь».
Итальянская пресса называла Джовинацци одним из претендентов на попадание в «Альпин». В то же время Ральф Шумахер не исключил, что во французской команде окажется его племянник Мик Шумахер – в этом случае освободится место в «Хаасе».
Джовинацци является одним из кандидатов на место в «Альпин» (it.motorsport)
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