Леклер получит полностью новый мотор и начнет Гран-при Бельгии с последней позиции (Джулиано Дукесса)

Пилот почти наверняка начнет Гран-при Бельгии с последней позиции на стартовой решетке.

По информации итальянского журналиста Джулиано Дукессы, в «Феррари» собираются заменить все элементы силовой установки на болиде Леклера. Что будет означать старт с последнего места.

При этом на болид Леклера будет установлена обновленная версия гибридной составляющей двигателя, генератор MGU-K и обновленная батарея.

В то же время Карлос Сайнс пока продолжит использовать свой текущий мотор – который был установлен на его болид на Гран-при Франции.

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