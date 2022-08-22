Гюнтер Штайнер: «Шумахеру нужно заработать еще очки, чтобы получить контракт с «Хаасом»

рассказал, какой критерий решит судьбу в «Хаасе».

Соглашение немецкого гонщика истекает в конце 2022 года.

По мнению Штайнера, настрой Шумахера изменился еще до того, как он заработал свои первые баллы в «Формуле-1».

«Я бы сказал, это началось в Канаде. На мой взгляд, он действовал раскрепощеннее, хоть и не завоевал очки. Не знаю, почему это произошло, без понятия. Не спрашивайте меня. Просто он был слегка расслабленным, а затем пришли и очки. Сложно судить – эти ребята гоняются очень давно и умеют скрывать свои эмоции и мысли», – заявил руководитель команды.

Штайнер сообщил, что Шумахеру нужно сделать, чтобы получить новый контракт с «Хаасом»:

«Заработать еще очки».

После первой части сезона на счету Мика 12 баллов.

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