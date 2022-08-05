Шумахер готов заменить Леклера или Сайнса в случае форс-мажора: «Буду рад возможности показать «Феррари», чего я стою»

Пилот заявил, что будет готов заменить одного из гонщиков «Феррари» в этом сезоне, если для этого возникнет необходимость.

Шумахер, как член молодежной Академии «Феррари», является одним из резервистов итальянской команды. В том случае, если или по какой-то причине будут вынуждены пропустить Гран-при по ходу сезона, на замену «Феррари» в теории может позвать либо Шумахера, либо Роберта Шварцмана или Антонио Джовинацци.

«Да, конечно я готов к этому. Наши машины («Феррари» и «Хааса») в целом довольно похожи. Я фактически вырос вместе с «Феррари», мы работаем с 2019 года. Я думаю, что очень хорошо понимаю принцип работы всех гоночных процедур. Так что да, я был бы рад возможности проявить себя и показать , чего я стою», – рассказал Шумахер.

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