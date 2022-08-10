Ральф Шумахер о будущем Мика в «Хаасе»: «На рынке есть пилоты «Ф-2», у которых есть деньги. Например, Другович»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о том, как первая половина сезона-2022 сложилась для его племянника Мика.

На данный момент набрал 12 очков и занимает 15-е место в общем зачете. При этом, по сообщению немецкой прессы, в временно приостановили переговоры с немцем о новом контракте.

Согласно заявлению , претендентом на место Мика в «Хаасе» может стать гонщик «Ф-2» Фелипе Другович.

«Должен сказать, что Мик и правда очень слабо начал сезон. Мик слабо смотрелся на фоне Кевина Магнуссена, нужно это признать, но потом в нужный момент нашел правильный путь и вернул себе хорошую форму.

И на Гран-при Венгрии, учитывая возможности машины, он выступил очень неплохо. Вряд ли стоило ожидать от него чего-то сильно большего. Так что все идет по графику. И не важно, как именно он проявляет себя – в том смысле, что в составе «Хааса» у него в этом году вообще впервые появилась возможность себя проявить.

Он уже делал это в нескольких гонках и продолжит и в дальнейшем. Надеюсь, в том числе за рулем обновленного болида (на Гран-при Венгрии новинки получил только Магнуссен). Главное, что сейчас у него есть место в кокпите неплохого болида неплохой команды «Формулы-1».

Как правило, активные движения на рынке пилотов как раз начинаются в августе и сентябре. То есть на рынке есть и несколько пилотов «Формулы-2», которые начинают поддавливать, и у которых, очевидно, тоже есть деньги, есть поддержка спонсоров. Например, сейчас активно звучит имя , который проведя в «Формуле-2» три или четыре сезона хочет сделать следующий шаг», – рассказал Шумахер.

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