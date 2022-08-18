Даниэль Риккардо: «Верю, что все еще заслуживаю место в «Формуле-1», это мотивирует»

Пилот «Макларена» рассказал, где находит мотивацию для выступлений в «Формуле-1».

Контракт Риккардо с британской командой действует до конца 2023 года, однако не исключено, что Дэн покинет «Макларен» досрочно.

«Есть несколько [мотивирующих] факторов. К примеру, конкуренция – пожалуй, это единственный вид спорта в мире, которым занимаются 20 человек. Это соперничество в крайне малой группе, 0,001 процента. Если ты не только являешься частью группы, но и соревнуешься внутри нее, это нечто уникальное. Я это обожаю.

Достичь высот можно лишь огромными усилиями. Ты рискуешь: к примеру, для победы в гонке недостаточно просто выехать на воскресную прогулку. Ты отдаешь все силы, команда тоже, организм работает на пределе с психологической и физической точек зрения. Поэтому успех – что-то потрясающее.

Пожалуй, я могу продолжать выступления, но есть несколько аспектов. Я верю, что способен преодолеть [проблемы], верю, что все еще заслуживаю место [в «Ф-1»], что я могу гоняться. Это сильно мотивирует. Кроме того, я люблю гонки и понимаю, что шанс может появиться внезапно. За неделю до Монцы в прошлом году никто не предсказал бы [победу на ], даже я. Ты понимаешь, что такой уик-энд может случиться уже через неделю – это классное ощущение», – заявил Риккардо.

В нынешнем сезоне Даниэль набрал всего 19 баллов против 76 у Ландо Норриса.

Риккардо готов расторгнуть контракт с «Маклареном» в случае выплаты $21 млн

Ландо Норрис: «Никаких психологических трюков, я наоборот стараюсь помогать Риккардо»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram